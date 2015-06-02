Премьер Словакии заявил, что поддерживает единую позицию ЕС по санкциям

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Фицо сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Словацкая Республика является членом Европейского Союза, и мы поддерживаем единую позицию относительно того, что касается ситуации, которая имеет место в Украине. Мы - за единство в позиции, но как суверенное государство оставляем за собой право отстаивать свои национальные интересы, не нарушая этим единства и единой позиции Европейского Союза», - сказал Фицо, отвечая на вопрос, поддержит ли Словакия решение о продлении санкций.

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Он подчеркнул, что Словацкая Республика желает, чтобы Украина была функциональным и стабильным государством.

«Мы не хотим, чтобы Украина стала новой Ливией или Ираком, потому что это наш непосредственный сосед. Протяженность наших границ – 98 км», - сказал он.

Фицо отметил, что санкции Евросоюза словацкое правительство считало всегда лишь инструментом, но не политическим решением.

По его словам, для Словакии важен вопрос имплементации договоренностей, которые были достигнуты в Минске, по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Если мы будем свидетелями такой имплементации, то мы в рамках имплементации этих договоренностей обеими сторонами будем поддерживать процесс ухода от санкций», - сказал он.

В свою очередь Медведев отметил, что РФ не выдвигает на передний план вопрос санкций, так как «не мы их придумали, не нам их и отменять».

По его мнению, это должна сделать Европа, которая сама в значительной мере от этих санкций пострадала.

«Наши партнеры по Евросоюзу соберутся в июле, для того чтобы обсуждать целый ряд решений, там, наверное, и эти вопросы будут стоять. Если будут приняты какие-то новые решения, мы на них будем отвечать симметрично. Если не будут приняты какие-то решения, значит мы будем сохранять те позиции, которые имеем. Я думаю, это совершенно очевидно, потому что в международных отношениях всегда используется такой подход», - заявил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.