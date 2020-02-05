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В Польше назвали дату президентских выборов

14:19, 05 февраля 2020
Мир
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Польша будет выбирать президента в мае / radio24.ua

Об этом заявила маршал Сейма Эльжбета Витек, сообщает "Польское радио".

По ее словам, второй тур, если это будет нужно, проведут на две недели позже - 24 мая.

Избирательная кампания в стране должна начаться с опубликования постановления маршала Сейма в официальном печатном издании Кабинета министров "Monitor Polski", которое должно состояться не позже, чем завтра.

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С 2015 года президентом Польши является Анджей Дуда, который пока не объявил, будет ли баллотироваться на второй срок. Зато, о своем старте в президентских выборах заявили ряд политиков. В частности, это вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская из Гражданской коалиции, президент Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, Роберт Бедронь из Новой левицы, Кшиштоф Босак из Конфедерации и журналист Кшиштоф Голавля.

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