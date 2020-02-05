В Польше назвали дату президентских выборов

Действующий глава государства пока не сообщал, планирует ли идти на второй срок.

Выборы президента Польши состоятся 10 мая 2020 года.

Об этом заявила маршал Сейма Эльжбета Витек, сообщает "Польское радио".

По ее словам, второй тур, если это будет нужно, проведут на две недели позже - 24 мая.

Избирательная кампания в стране должна начаться с опубликования постановления маршала Сейма в официальном печатном издании Кабинета министров "Monitor Polski", которое должно состояться не позже, чем завтра.

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С 2015 года президентом Польши является Анджей Дуда, который пока не объявил, будет ли баллотироваться на второй срок. Зато, о своем старте в президентских выборах заявили ряд политиков. В частности, это вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская из Гражданской коалиции, президент Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, Роберт Бедронь из Новой левицы, Кшиштоф Босак из Конфедерации и журналист Кшиштоф Голавля.