Столтенберг считает перемирие в Украине "очень хрупким"

"То, что мы наблюдали в последние 24 часа, указывает на хрупкость перемирия, на то, что происходят нарушения, на то, что необходимо поддерживать любые попытки, любые инициативы, направленные на соблюдение режима прекращения огня", — сказал он.

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Столтенберг вновь обратился ко всем сторонам конфликта с призывом уважать минские соглашения, сообщает Росбалт.

"Обе стороны должны отвести тяжелое вооружение от линии разграничения и уважать режим прекращения огня", — отметил глава альянса.

Он также добавил, что Россия должна приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.