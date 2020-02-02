В Канаде в результате стрельбы в многоэтажке погибли три человека

Еще двое пострадавших госпитализировали в больницу.

В Канаде вечером 1 февраля произошла стрельба в многоэтажном доме, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает Сіньхуа.

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Отмечается, что стрельба возникла в Торонто в 32-этажном жилом доме около 22:30.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух мужчин, погибших от пулевых ранений. Третьего человека с ранениями доставили в больницу, однако позже он скончался.

Госпитализировали также еще двух пострадавших, один из которых получил тяжелые ранения.

Полиция ищет свидетелей преступления, чтобы они помогли выяснить, кто причастен к этим убийствам.

Как сообщал УНИАН, в московском аэропорту «Домодедово» задержали женщину, угрожавшую взорвать себя в самолете авиакомпании S7, который экстренно приземлился.