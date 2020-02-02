В Канаде в результате стрельбы в многоэтажке погибли три человека
12:36, 02 февраля 2020Мир
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Еще двое пострадавших госпитализировали в больницу.
Иллюстрация / REUTERS
В Канаде вечером 1 февраля произошла стрельба в многоэтажном доме, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.
Об этом сообщает Сіньхуа.
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Отмечается, что стрельба возникла в Торонто в 32-этажном жилом доме около 22:30.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух мужчин, погибших от пулевых ранений. Третьего человека с ранениями доставили в больницу, однако позже он скончался.
Госпитализировали также еще двух пострадавших, один из которых получил тяжелые ранения.
Полиция ищет свидетелей преступления, чтобы они помогли выяснить, кто причастен к этим убийствам.
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