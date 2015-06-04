Эксперты: если НАТО и ЕС не смогут остановить агрессию РФ, им угрожает коллапс - The Independent

В статье под названием «Эксперты предостерегают: если НАТО и ЕС не смогут остановить российскую агрессию, им угрожает коллапс», опубликованной на сайте газеты The Independent, Иэн Джонстон пишет о том, что НАТО и Европейский союз «могут рухнуть» в условиях растущей агрессии со стороны России, которую только подстегивает явное нежелание ЕС «защищать свои принципы», предупредил влиятельный аналитический центр.

Крупное исследование, проведенное Chatham House, показало, что конфликт в Украине – в котором Москва поддерживает сепаратистов – представляет собой «определяющий» момент для будущего Европы. Они призывают Запад увеличить численность своих обычных вооруженных сил.

Центр также предупредил, что Россия была готова использовать тактическое ядерное оружие при определенных обстоятельствах, и НАТО должно ясно дать понять, что так называемая «ограниченная война» «невозможна».

«Конфликт в Украине – определяющий фактор для будущего европейской безопасности», говорится в докладе. «Провал Украины усугубит нестабильность в Восточной Европе, увеличит риск дальнейших приключений Кремля и уменьшит перспективы возможных взаимовыгодных перемен в России.

«Россия может иметь больший интерес в Украине. Но Запад еще больше заинтересован в сохранении климата, как после окончания холодной войны.

«Если он будет разрушен, то можно предположить, что НАТО и ЕС могут тоже рухнуть».

В отчете, среди авторов которого два бывших посла в Москве сэр Родерик Лайн и сэр Эндрю Вуд, говорится, что президент России Владимир Путин был ободрен «слабыми и неубедительными ответами» Запада на события, такие, как захват Россией Южной Осетии и Абхазии у Грузии в 2008 году.

«Кремль понимает, что Европе не хватает воли, заплатить необходимую цену, чтобы защитить свои принципы», сказал он.

«Российские амбиции и намерения были понятны в течение более десяти лет, но Западу в то время было легче игнорировать их и предаваться фантазии, что Россия движется к либерально-демократической модели, с которой Запад чувствовал себя комфортно».

«Война в Украине, в частности, является результатом невмешательства Запада в России».

Chatham House также предупредил, что если в Европе произойдет более широкий конфликт, Россия будет готова использовать тактическое ядерное оружие. «НАТО должно сохранять свой авторитет в качестве сдерживающего фактора российской агрессии. В частности, альянс должен продемонстрировать, что ограниченная война невозможна, и что ответ на «неоднозначную» или «гибридную» войну будет жестким».

Гибридная тактика – термин, который описывает развертывание российских войск без знаков отличия и использование местных промосковских сил в восточной Украине.

Растущая угроза из Москвы означает, что «обычный потенциал сдерживания должен быть восстановлен в срочном порядке и убедительно передан, чтобы не предлагать России заманчивые мишени», предупредили аналитики.

Казначейство, по сообщениям, попросило министерство обороны сократить расходы на 1 млрд фунтов стерлингов в этом году.

Дэвид Лидингтон, европейский министр, сказал: «Великобритания тесно сотрудничает с ЕС и партнерами по G7 в ответ на действия России в Украине».

«Великобритания также играет ведущую роль в учениях НАТО в Восточной Европе и с партнерами в странах Балтии в рамках программы мер по обеспечению коллективной обороны и в регионе».