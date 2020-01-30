Евросоюз официально завершил ратификацию соглашения о выходе Британии

Великобритания с полуночи 31 января больше не будет считаться членом Европейского Союза.

Совет Европейского Союза утвердил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из сообщества.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

В частности, по письменной процедуре Совет ЕС принял решение о завершении заключения соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

24 января руководители ЕС и Великобритании подписали это соглашение, а Европарламент 29 января большинством голосов ратифицировал его.

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"Соглашение о выходе вступит в силу после выхода Соединенного Королевства из ЕС 31 января в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет членом ЕС и будет считаться третьей страной", - говорится в сообщении.

Соглашение обеспечивает упорядоченный выход Британии из ЕС. Оно касается прав граждан, финансового регулирования, переходного периода, а также других вопросов.

С вступлением в силу соглашения начнется переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период введен для того, чтобы дать больше времени гражданам и бизнесу адаптироваться к новым условиям после выхода Британии из ЕС.

"Во время переходного периода Соединенное Королевство продолжит применять законодательство ЕС, но не будет представлено в институтах ЕС. Переходный период может быть продлен на один или два года, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также сказано, что переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Британией начнутся сразу после Brexit.

Как сообщал УНИАН, референдум о Brexit состоялся в Великобритании и на Гибралтаре 23 июня 2016 года.

29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза.