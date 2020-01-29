Европарламент окончательно ратифицировал соглашение о Brexit

Евродепутаты большинством голосов ратифицировали договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который состоится 31 января. Парламент покинут 73 британских представителя.

Депутаты Европарламента в среду, 29 января, ратифицировали соглашение между Евросоюзом и Великобританией о ее выходе из блока.

"За" это решение проголосовали 621 парламентария, 49 высказались против, а 13 воздержались, пишет DW.

Таким образом евродепутаты положили конец 47-летнему членству Великобритании в ЕС. Также 73 евродепутата от этой страны выходят из состава Европарламента, который ныне насчитывает 751 парламентария. Председатель Европарламента Давид Сассоли поблагодарил их за сотрудничество. Британские депутаты еще смогут принять участие в заседании парламента 30 января, однако затем они должны покинуть свои офисы, передает агентство AP.

Также во время заседания перед депутатами выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Ursula von der Leyen). "Я хочу, чтобы ЕС и Великобритания оставались добрыми друзьями и добрыми партнерами. Мы всегда будем любить вас и никогда не будем далеко. Пусть живет Европа", - сказала она. В свою очередь координатор по делам Brexit в Европарламенте Ги Верхофстадт сказал, что это голосование - не прощание, а лишь до свидания".

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Тем временем британский евродепутат Найджел Фарадж, который агитировал за выход своей страны из ЕС с 1992 года, не скрывал радости. "Мы любим Европу, мы ненавидим только Европейский Союз... Вот и все. Все закончилось", - сказал он, помахав вместе с другими депутатами британским флагом.

Утром в день перед голосованием постоянный представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу передал в Европарламент договор о ратификации выхода его страны из блока. "Этот шаг гарантирует, что Великобритания выполнила свои юридические обязательства относительно нашего выхода из ЕС", - написал он в Twitter.

Завершение Brexit до 31 января было предвыборным обещанием действующего премьера страны Бориса Джонсона. На досрочных парламентских выборах, состоявшихся в декабре прошлого года, его Консервативная партия уверенно победила, получив абсолютное большинство.

24 января президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза. В тот же день свою подпись под соглашением о Brexit поставил и Борис Джонсон.

Brexit запланирован на 31 января 2020 года. После этого начнется переходный период, рассчитанный на 11 месяцев. До 31 декабря 2020 года Великобритания и ЕС должны подписать торговое соглашение, чтобы предотвратить жесткий выход Лондона из таможенного союза и единого европейского рынка.