Еврокомиссия присоединится к восстановлению репутации ФИФА

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении европейского комиссара по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибора Наврачича, которое было распространено сегодня в Брюсселе в связи с отставкой президента ФИФА Зеппа Блаттера.

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Тибор Наврачич отметил, что принял к сведению последнее развитие событий в ФИФА, "представляющие собой один шаг в длительном процессе, который должен начаться, чтобы восстановить доверие и создать прочную систему эффективного управления в ФИФА". "Мы уважаем право спортивных федераций на самоуправление, но после многих упущенных возможностей и полной потери доверия к ФИФА я считаю, что мы должны поддержать фундаментальные изменения и обеспечить надежное разрешение ситуации. Сейчас я начинаю задумываться о том, как Европейская комиссия и действия на уровне ЕС в более широком смысле, могут в этом сыграть свою роль", - заявил еврокомиссар.

Тибор Наврачич подчеркнул, что миллионы поклонников в Европе и за ее пределами "заслуживают лучшего". "Мы будем развивать тесное сотрудничество с широким спектром спортивных организаций и государствами-членами для укрепления места спорта в обществе. Мы должны создать ряд инструментов, которые мы можем использовать, чтобы поддержать тех, кто сегодня будет настаивать на изменениях", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Цюрихе по запросу США арестовали семерых чиновников ФИФА. В целом обвинения в коррупции выдвинуты 14 лицам. 2 июня Зепп Блаттер заявил, что уходит в отставку с поста президента ФИФА