Дело об импичменте: Болтон подтверждает, что Трамп задерживал помощь Украине (видео)

Экс-советник президента США готов свидетельствовать против Трампа в Сенате.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что еще в августе 2019 года военная помощь Украине была заблокирована президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Болтон утверждает, что Трамп заявлял ему, что не хочет давать Киеву деньги, пока не получит из Украины всех документов, которые могут повредить его политическому конкуренту Джо Байдену.

Все это экс-советник президента США написал в книге, отрывки из которой видели источники The New York Times. Дата ее публикации пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, ранее Джон Болтон заявлял, что с удовольствием будет давать показания в Сенате во время рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа, если его вызовут. А Трамп, в свою очередь, прямо отмечал, что противиться такому допросу до последнего, ведь показания Болтона, мол, могут навредить национальной безопасности США.