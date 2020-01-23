В Евросоюзе назвали дату подписания соглашения о Brexit

Соглашение о выходе Британии подпишут руководители Еврокомиссии и Европейского совета.

В пятницу, 24 января, руководители Европейского Союза подпишут соглашение о выходе Великобритании из блока.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

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"24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии", - заявил он.

Мамер добавил, что точное время подписания еще должно быть подтверждено позже.

Как сообщал УНИАН, Верхняя палата британского парламента (Палата лордов) ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе страны из Евросоюза.

Справка УНИАН. Референдум о Brexit состоялся в Великобритании и Гибралтаре 23 июня 2016 года. Тогда за выход из ЕС проголосовали 51,89% британцев при явке 72,21%. 29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Великобритании из Европейского Союза.