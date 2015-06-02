В странах Балтии и Польше стартовали учения НАТО

Как сообщает Радио Свобода, более 6 тысяч военных из 13 стран НАТО принимают участие в учениях в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые являются членами Альянса.

«Это одни из самых крупных учений в Литве с тех пор, как мы присоединились к НАТО в 2004 году ... Значительное присутствие союзников демонстрирует солидарность со странами этого региона», - сказал командующий Сухопутными войсками Литвы Алмантас Лейка, добавив, что в Литве находится командный центр учений.

Ранее Литва, Латвия и Эстония сообщили, что будут просить НАТО развернуть несколько тысяч постоянных военных контингентов в их регионе.

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27 мая министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Вильнюс хочет, чтобы войска НАТО присутствовали на территории страны в качестве «гарантии безопасности», а не чтобы провоцировать Россию.

Альянс охраняет воздушное пространство этих трех стран Балтии государств с 2004 года, когда они присоединились к НАТО.

Наибольшее беспокойство возможным продолжением агрессии России выражают страны Балтии и Польша.