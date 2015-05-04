Около 60 граждан ЕС числятся пропавшими без вести в Непале - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

По словам источника, к настоящему моменту на связь не вышли около 60 граждан ЕС, которые в момент катастрофы находились в Непале.

Эта цифра "уменьшается с каждым часом", поскольку спасатели продвигаются в удаленные районы страны, сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести граждан ЕС может достигать тысячи человек.

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Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. По последним данным, число жертв землетрясения составляет более 7 тыс. Человек, пострадавших - более 14,3 тыс.

По данным МИД Украины, общее количество украинцев, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале,составляет 210 человек. В список лиц, желающих эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.