ООН признала право климатических беженцев на убежище

Комитет по правам человека ООН заявил, что страны не могут депортировать людей, жизни которых на их родине угрожают связанные с изменением климата обстоятельства.

Климатических беженцев нельзя лишать права на убежище, если их жизнь находится в опасности.

К такому выводу пришел Комитет по правам человека ООН, который впервые рассмотрел заявление от искателя убежища из климатических причин. Решение комитета является "историческим", заявили во вторник, 21 января, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет DW.

Это решение открывает двери для ходатайств о предоставлении убежища, связанных с глобальным потеплением. "Страны не могут депортировать людей, которые сталкиваются с обстоятельствами, вызванными изменениями климата и нарушающими право на жизнь", - указывается далее в заявлении.

В данном случае речь идет о жителе островного государства Кирибати по имени Иоане Тейтиота. В 2015 году он с женой и детьми подал ходатайство на предоставление убежища в Новой Зеландии и получил отказ. После этого он обратился с жалобой в ООН. При этом Тейтиота указал, что растущий уровень океана делает острова Кирибати непригодными для жизни. В числе прочего сокращаются сельскохозяйственные площади, а запасы пресной воды все больше загрязняются морской водой, отметил он далее.

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По мнению комитета ООН, власти Кирибати создали достаточные защитные механизмы для населения. Вместе с тем власти третьих государств не имеют права депортировать соискателей убежища, если возникшая в силу климатических условий ситуация на их родине ставит под угрозу их жизнь, отмечается в заключении.

Комитет по правам человека ООН следит за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах 172 странами, которые его подписали. 116 из этих государств, в том числе Новая Зеландия и Германия, признали право отдельных людей подавать жалобы на нарушение пакта, поэтому для них решения Комитета по правам человека ООН являются обязательными к исполнению.

По данным ООН, около 280 миллионов людей будут вынуждены мигрировать из-за глобального потепления на 2 градуса по Цельсию. Авторы доклада отмечают, что с XIX века среднемировая температура повысилась на 1 градус по Цельсию и продолжает стремительно расти. По прогнозам экспертов, она повысится на 2-3 градуса к концу ХХI века, если количество выбросов углекислого газа останется на нынешнем уровне.