КНДР закрывает свою границу из-за распространения нового вируса в Китае

Ежегодно Пхеньян зарабатывает миллионы долларов от постоянного потока китайских туристов.

Северная Корея временно закрывает свои границы для иностранных туристов из-за распространения неизвестного вируса из Китая.

Об этом сообщает REUTERS.

Большинство туристов прибывают в КНДР из Китая.

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В китайской туристической компании Young Pioneer Tours подтвердили решение властей КНДР и заявили, что запрет на въезд будет действовать до тех пор, пока Северная Корея не убедится, что коронавирус находится под контролем.

Эту же информацию подтвердила ряд других компаний Китая.

Туризм является одним из последних основных путей заработка Северной Кореи извне, поскольку в отношении КНДР действуют международные экономические санкции.

Ежегодно Пхеньян зарабатывает миллионы долларов от постоянного потока китайских туристов.

Как сообщал УНИАН, недавно в Китае зафиксировали 6 случаев смерти из-за нового вида коронавируса. Накануне ВОЗ созвала заседание чрезвычайного комитета экспертов из-за его вспышки.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способный передаваться, в том числе, от человека к человеку.

Национальный институт здравоохранения США работает над разработкой вакцины против нового вируса.