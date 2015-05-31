Из-за болезни умер сын вице-президента США Байдена

"С разбитым сердцем мы - Холли, Хантер, Эшли, Джилл и я - сообщаем, что нас покинул наш муж, брат и сын Бо. Он боролся с раком мозга с таким же достоинством, мужеством и силой, какие он демонстрировал каждый день своей жизни", - говорится в заявлении вице-президента, передает Би-би-си.

Соболезнования семье Джозефа Байдена выразил президент США Барак Обама и его супруга. "Мишель и я смиренно молимся Господу, чтобы он позаботился о Бо Байдене, а также защитил и утешил его семью здесь, на Земле", - сказал Барак Обама.

Читайте такжеБайден прописал Украине "деолигархизацию" и сказал, что не хочет свержения ПутинаБо Байден имел юридическое образование, служил в Национальной гвардии, побывал в Ираке, а в то время, когда его отец представлял штат Делавэр в сенате США, занимал должность генерального прокурора штата.

Многие предполагали, что после того как Джозеф Байден стал вице-президентом, Бо Байден займет место своего отца в сенате, однако он предпочел заниматься юриспруденцией.

В начале этого месяца Бо Байден был срочно направлен на лечение в национальный медицинский центр вооруженных сил. Администрация вице-президента тогда отказалась сообщить, чем болен его сын.

В 2014 году он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок в качестве генерального прокурора. Вместо этого Бо Байден планировал в 2016 году баллотироваться на пост губернатора штата.