Байден и Яценюк призвали Россию вывести боевиков из Донбасса и освободить пленных

Об этом лидеры двух стран заявили в ходе переговоров 1 мая, сообщается на сайте Белого дома.

"Лидеры двух стран призвали Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, в том числе - вывод всего тяжелого вооружения и иностранных боевиков; освобождение всех заключенных, содержащихся в России под стражей", - говорится в сообщении.

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Байден и Яценюк призвали РФ обеспечить допуск наблюдателей ОБСЕ на выборы, чтобы начать подготовку к местным выборам, предусмотренных планом реализации минских соглашений.

Джо Байден также поздравил Яценюка с успешным проведением международной конференции по вопросам реформирования. Вице-президент США призвал Украину продолжить реализацию изменений в экономической и правовой сферах для улучшения бизнес-климата и привлечения инвестиций.