"Никогда не подали и грамма икры": в Давосе рассказали, чем кормят участников форума

Шеф-повар форума отметил, что люди здесь не для того, чтобы фантастически поужинать. Они здесь, чтобы работать.

На ежегодном экономическом форуме в швейцарском Давосе кормят около 8 тыс. человек, среди которых мировые лидеры, представители СМИ, политики, спецслужащие.

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Ответственный за питание на форуме администратор Кристоф Гиро убеждает, что главная особенность – это простота, передает ТСН со ссылкой на CNBC. "Все думают, что мы подаем икру, мы никогда не подали ни грамма икры, - сказал Кристоф Гиро. – Мы делаем очень простые вещи. Люди здесь, чтобы поделиться идеями, встретиться, они здесь не для того, чтобы фантастически поужинать с шеф-поваром со звездой Мишлен ... Они здесь, чтобы работать".

По словам администратора по питанию одно из обеденных меню включает в себя тыквенный суп, мусс из брокколи с орехами, копченый халлуми и шоколадный торт.

Но, Гиро убеждает, что можно легко увидеть мировых лидеров, которые едят "нормальный бутерброд".

"С лидерами в Давосе очень легко справиться, потому что вокруг них не так много людей, которые могут усложнить задачу, - сказал он. – Например, вы можете найти главу государства, который ест нормальный бутерброд или обычный салат в баре - это Давос".

Организаторы также уверяют, что делают все, чтобы сделать свою кухню более экологичной. Это означает, что еда, которая подается ежедневно, в основном из Швейцарии. 97% сыра из самого Давоса.

"Одна проблема - регион довольно маленький. Швейцария - небольшая страна в горах, поэтому нам действительно нужно выбрать продукты, которые можно найти в достаточном количестве, чтобы накормить всех этих людей", - сказал Гиро и добавил, что было чрезвычайно трудно найти достаточно яблок в прошлом году, потому что яблок местного производства было недостаточно.

Экономический форум в швейцарском Давосе продлится от 21 до 24 января. Самыми серьезными угрозами для мировой экономики Всемирный экономический форум в Давосе назвал вымирание видов флоры и фауны и климатические катастрофы.