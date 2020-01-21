В Давосе открывается 50-й Всемирный экономический форум (фото, видео)

В рамках форума состоятся встречи между президентами Швейцарии и Украины, а также министрами обороны двух стран.

Сегодня в швейцарском Давосе открывается ежегодный 50-й Всемирный экономический форум (WEF).

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Как сообщает Посольство Швейцарии в Украину в микроблоге Twitter, главными темами обсуждений будут имплементация Парижского климатического соглашения и достижение целей устойчивого развития.

«В рамках WEF состоятся встречи между президентами Швейцарии и Украины, а также между министрами обороны двух стран», - отметили в диппредставительстве.

Всего на форум приедет больше 2800 участников из 117 стран. По подсчетам Bloomberg, мероприятие посетит 119 миллиардеров из 36 государств. Их совокупное состояние составляет примерно $500 млрд. На форум, в частности, приедут основатель Bridgewater Associates Рей Далио, глава Blackstone Group Стив Шварцман, гендиректор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон. Больше всего миллиардеров прилетит из США (33), Индии (19) и России (7). Форум, в частности, посетят бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, которые находятся под американскими санкциями из-за связей с российским президентом Владимиром Путиным. Перед началом прошлогоднего форума Financial Times писала, что организаторы «фактически отказали» Дерипаске и Вексельбергу в участии, но позже заявили, что ждут российскую делегацию в Давосе. Дерипаска прошлогодний форум все же пропустил, пишет НВ.

На форум также приедут президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Европейского центробанка Кристин Лагард, шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Финляндии Санна Марин и другие. Трамп, который в прошлом году пропустил мероприятие из-за шатдауна, выступит на форуме утром 21 января — в тот же день, когда в Сенате США начнутся слушания относительно его импичмента. С ним на форум приедут дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером, а также министр финансов США Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и его предшественница Тереза Мэй в прошлом году, в Давос не приедет. Причина все та же — выход Великобритании из Евросоюза. Он запланирован на 31 января. Не будет на форуме также президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В перечень спикеров форума попали также израильский историк Юваль Ной Харари, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, глава Alphabet и Google Сундар Пичаи, гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй, гендиректор Goldman Sachs Давид Соломон, премьер Нидерландов Марк Рютте, экс-вице-президент США, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Гор, принц Уэльский Чарльз, глава администрации Гонконга Кэрри Лам и другие. Полная программа опубликована на сайте форума. Трансляции панелей также будут вестись на сайте мероприятия. Среди постоянных гостей форума — миллиардер-финансист Джордж Сорос, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Facebook Марк Цукерберг и другие. Как шутят участники форума, самые важные встречи — те, которые не анонсируются.

Форум организовывается за счет ежегодных взносов членов и партнеров ВЭФ. Члены платят по $25,7 тыс., а партнеры (преимущественно большие компании) — от $123,6 тыс. в зависимости от типа партнерства. Всего их три. В третью группу входит около 120 стратегических партнеров, которые платят ежегодно по $618 тыс. За это они получают до пяти пропусков на мероприятия форума и хорошие места в залах. Бесплатно посещают форум те, кто получил приглашение. Выручка ВЭФ стабильно растет. В прошлом году она составила $355 млн.

Как сообщал УНИАН, Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет 21-24 января.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Давос 22 января для участия в заседании Всемирного экономического форума. Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время форума.

Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.