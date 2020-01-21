В Германии псих бил женщин током, выдавая себя за врача

Мужчина объяснил свои "эксперименты" сексуальным фетишем.

В Германии псих притворялся врачом для того, чтобы бить женщин током.

Об этом сообщает BBC.

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Своих жертв он находил с помощью онлайн-чата. Женщин он убеждал в том, что якобы проводит исследования по болевой терапии.

Они конструировали устройства для того, чтобы бить себя током, и привязывали себя к стулу. Также он просил жертв размещать на висках металлические предметы. Некоторым жертвам он платил деньги.

Таким образом мужчин обманул 13 женщин. По обвинению в попытке убийства его приговорили к 11 годам лишения свободы

Сам преступник объяснил свои действия сексуальным фетишем. Его поместят в психиатрическую клинику.

Как сообщал УНИАН, в Германии суд вынес приговор паре, которая пытала и убила двух женщин у себя дома.