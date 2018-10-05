Вырывали волосы, били током и душили: в Германии осудили пару за зверские пытки и убийства женщин

В течение многих лет пара заманивала женщин к себе домой через объявления о знакомстве в газетах, а потом пытала их.

В Германии суд вынес приговор паре, которая пытала и убила двух женщин у себя дома. Об этом сообщает ВВС.

49-летняя Анжелика Вагенер получила 13 лет тюрьмы, ее 48-летний бывший муж Вилфрид Вагенер приговорен к 11 годам в психиатрическом отделении.

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После того, как судьи вынесли приговор, Анжелика улыбнулась и обняла своего адвоката, передает Bild.

В течение многих лет пара заманивала женщин к себе домой через объявления о знакомстве в газетах, а потом пытала их. Их дом прозвали "домом ужасов". Жертв избивали, душили, били током, обливали перцовым аэрозолем и вырывали им волосы. От пыток умерли две женщины, пишет ТСН.

На суде Анжелика Вагенер рассказала, что труп одной из женщин они разделали, заморозили, а потом сожгли и развеяли пепел.

Их преступления раскрылись в 2016 году. Пара возвращала домой одну из своих жертв, которую они жестоко избили. Однако по дороге у них сломалась машина, и им пришлось вызвать для женщины скорую, поскольку вокруг были люди. От травм женщина погибла в больнице, а пару арестовали.