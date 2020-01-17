В Конгресс США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

Резолюцию внесли на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США, что дало старт судебному процессу в этом деле.

Резолюцию в поддержку Украины и украинского народа внесла на рассмотрение Конгресса так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей.

Об этом сообщает Голос Америки.

"В то время, когда российская демократия, увы, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для укрепления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы поздравляем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - заявили законодатели украинской группы в Палате представителей США.

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"Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес Соединенных Штатов в укреплении свободы и демократии в Европе – достижение, которое невозможно без поддержки Соединенными Штатами Украины в борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении конгрессменов.

Резолюцию внесли на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США, что дало старт судебному процессу в этом деле.

Среди инициаторов резолюции - сопредседатели группы поддержки Украины в конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, которая подтверждает поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного воздействия", - говорится в заявлении конгрессменов.