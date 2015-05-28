The Economist: рост цен на нефть

В статье под названием «Рост цен на нефть», опубликованной на сайте издания The Economist, даны ответы на вопросы, касающиеся повышения цен на нефть.

Цена на нефть восстанавливается?

Сейчас она действительно поднялась почти на 40% от ее минимума в марте. Но это в основном из-за краткосрочных причин, таких, как беспокойство из-за беспорядков на Ближнем Востоке. Спрос в Китае, в настоящее время вторым по величине в мире потребителем и крупнейшим импортером нефти, вырос. Американцы покупают больше бензина, поскольку люди реагируют на низкие цены, проезжая больше миль в больших автомобилях. Товарные запасы нефти сокращаются уже третью неделю (хотя и с чрезвычайно высокого уровня). Добыча нефти в Америке также незначительно снизилась. Но эта ценовая гонка вряд ли долго продержится.

Почему?

Переизбыток. Увеличением объемов в странах ОПЕК не удалось сорвать бум американской сланцевой нефти. Добыча нефти в Саудовской Аравии выросла до рекордных 10.3 млн баррелей в день в апреле. Конец ограничений ОПЕК на производство стал причиной таких ценовых колебаний в ноябре. Но рост производительности и снижение затрат в технологии гидроразрыва пласта и горизонтального бурения более чем компенсировали падение цен. Добыча в Северной Дакоте, одном из основных нефтедобывающих регионов Америки, в марте только выросла. Производство там, вероятно, достигнет 2 млн баррелей в день к середине года.

Как долго это будет продолжаться?

Самым большим долгосрочным фактором в ценах на нефть является стоимость замены нефтяных скважин, когда они заканчиваются («истощаются», говоря на языке промышленности). Международные нефтяные компании сократили свои долгосрочные капиталовложения. Проекты с нефтеносными песками Канады, на глубине и месторождениями в Арктике выглядят тревожно дорого. Но стоимость поиска и разработки (F&D) новых месторождений падает, не растет, благодаря специалистам по фрекингу в Америке. Средняя цена поиска и разработки (F&D) за баррель их «сланцевой» нефти составляет всего $24, рассчитал банк Macquarie. Средняя стоимость по всему миру раньше была более $30. Кроме того, в Саудовской Аравии, Ираке и Ливии осталось еще много недорогой нефти для добычи. Сейчас эти страны скорее преследуют свою долю на рынке, а не пытаются поднять цены путем сокращения производства. Еще один важный фактор – это спрос. Использование ископаемого топлива в богатых странах мира, в основном, на прежнем уровне или снижается. Страны с развивающейся экономикой в настоящее время не заменяют их.

Какой будет цена в следующем году?

У любого, кто действительно знал бы это, были бы дела поважнее, чем написание статей о цене на нефть. Goldman Sachs (инвестиционный банк) считает, что она упадет до $45 в октябре. Это не предполагает никаких геополитических сбоев или стихийных бедствий – наиболее вероятных виновников любого нового скачка цен. Но до сих пор технологии и финансы были лучшим выбором для геологии. И большие запасы нефти защитят рынки от умеренных колебаний.

Что будет дальше?

Экспорт Америки в сфере энергетики набирает обороты. Экспорт нефти запрещен, пока (хотя лазейки расширяются). Но Америка становится все большим экспортером других нефтепродуктов. Это навредит нефтепереработчикам в других странах, особенно в Европе. Для фирм с сильным балансом, сейчас отличное время, чтобы пойти за покупками. И наоборот, компании, которые нуждаются в нефти по $ 100 за баррель, чтобы сбалансировать свои счета, являются легкой добычей для хищников. Между тем, стоит обратить внимание на индустрию возобновляемых источников энергии. Никто не знает, какой будет цена на нефть в 2020 году. Но можно быть уверенным, что солнечная энергия (и батареи для ее хранения) будет дешевле. Об этом стоит подумать, если у вас общий 15-летний инвестиционный горизонт с крупными нефтяными компаниями.