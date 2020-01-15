42-летняя румынка родила 20 дитя и стала матерью-героиней (видео)

Первого ребенка Джорджиана родила в 19 лет.

42-летняя румынка стала матерью-героиней, родив уже 20 дитя в небольшом поселке в уезде Арджеш.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Власть радуется, что благодаря этой женщине село не вымирает, а семья делится своими секретами многодетного счастья. Отец семейства журналистам признается, что часто забывает имена детей.

Первые имена супруги выбирали сами. Теперь – на семейном совете. Имя новорожденной девочке выбрали старшие сестры.

Первого ребенка Джорджиана родила в 19 лет. Ее муж работал в селе, но на несколько месяцев каждый год ездил на заработки за границу.

Главным доходом в семье все же остается государственная помощь на детей.

5 детей уже вполне самостоятельные – проживают отдельно. Трое сейчас работают в Британии. Трое старших дочерей часто наведываются домой, чтобы помочь маме с младшими детьми – двухлетними двойняшками и новорожденной Софией-Наташей.

Как сообщал УНИАН, в городе Цзаочжуан китаянка по фамилии Тянь родила ребенка в 67 лет, став старейшей матерью страны.