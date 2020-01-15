Путин заявил, что международные договора могут не действовать в РФ

По словам президента РФ, «Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться».

Президент России Владимир Путин заявляет, что международные договора не могут действовать на территории РФ, если они противоречат ее конституции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский лидер сообщил в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

«Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции», - сказал Путин.

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По его словам, эти положения должны быть закреплены в изменениях в основной закон РФ.

Он отметил, что РФ может оставаться Россией только как суверенное государство, а «суверенитет нашего народа должен быть безусловным».

Путин уверяет, что за последние годы удалось покончить с тем, что некоторые государственные функции были узурпированы олигархическими кланами, и «РФ вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться».