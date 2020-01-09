Иран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимальный ущерб США - WP

Подобная позиция позволила иранцам «сохранить лицо», и отступить обеим странам от края войны.

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

По словам источника, подобная позиция позволила иранцам «сохранить лицо», и отступить обеим странам от края войны. Он отметил, что американская сторона еще 7 января знала список объектов, по которым Тегеран намеревается нанести удар. Неизвестно было лишь то, по каким именно.

Ранее СМИ сообщали, что Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы, получив соответствующую информацию от Ирана.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили Сулеймани. Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.