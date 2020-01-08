Иран пригрозил нанести удары по Израилю и ОАЭ
03:58, 08 января 2020Мир
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В Иране считают Израиль причастным к убийству генерала Сулеймани.
Иллюстрация REUTERS
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе операции «Мученик Сулеймани».
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram-канал КСИР.
КСИР считает Израиль соучастником убийства Сулеймани.
«В рамках этого преступления мы не рассматриваем Израиль отдельно от США», - говорится в сообщении организации.
Как сообщал УНИАН, около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.
После этого войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.
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