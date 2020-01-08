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Удар Ирана по базе США: Трамп проводит совещание с силовиками

02:48, 08 января 2020
Мир
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Иллюстрация: фото: afgsc.af.mil

Об этом сообщает Белый дом в Twitter.

«Нам известна информация о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности», - говорится в сообщении пресс-секретаря Стеффани Гришем.

По данным Associated Press, иранское телевидение сообщило, что военная операция была названа «Мученик Сулеймани» и является ответом на убийство иранского военного.

Как сообщал УНИАН, девять ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

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Теги: #США#Ирак#Иран