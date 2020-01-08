Удар Ирана по базе США: Трамп проводит совещание с силовиками

Иранское телевидение сообщило, что военная операция была названа "Мученик Сулеймани".

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.

Об этом сообщает Белый дом в Twitter.

«Нам известна информация о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности», - говорится в сообщении пресс-секретаря Стеффани Гришем.

По данным Associated Press, иранское телевидение сообщило, что военная операция была названа «Мученик Сулеймани» и является ответом на убийство иранского военного.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020

Как сообщал УНИАН, девять ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.