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Иран нанес вторую волну ударов по позициям США в Ираке - СМИ

03:16, 08 января 2020
Мир
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Точное место повторной атаки не сообщается / фото: Farsnews

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Об этом сообщило в среду агентство Tasnim.

Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место повторной атаки не сообщается.

Как сообщал УНИАН, около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.

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Теги: #США#Ирак#Иран