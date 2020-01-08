Иран нанес вторую волну ударов по позициям США в Ираке - СМИ
03:16, 08 января 2020Мир
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По данным СМИ, удары были осуществлены ракетами.
Точное место повторной атаки не сообщается / фото: Farsnews
Войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.
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Об этом сообщило в среду агентство Tasnim.
Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место повторной атаки не сообщается.
Как сообщал УНИАН, около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.
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