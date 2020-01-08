Иран нанес вторую волну ударов по позициям США в Ираке - СМИ

По данным СМИ, удары были осуществлены ракетами.

Войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.

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Об этом сообщило в среду агентство Tasnim.

Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место повторной атаки не сообщается.

Как сообщал УНИАН, около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.