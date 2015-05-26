При пожаре в доме престарелых в Китае погибли 38 человек

Пожар в частном доме престарелых в городе Пиндиншань, провинция Хэнань, начался в понедельник около 20:00 по местному времени (15:00 кск). Всего сгорело не менее десяти строений, сообщает Лента.ру.

Двое из пострадавших, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили незначительные травмы. Все они госпитализированы. В то же время не исключено, что количество погибших и пострадавших вырастет, поскольку в здании могут оставаться люди. Спасательная операция на месте ЧП продолжается.

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Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стало замыкание электропроводки. Всего в момент начала пожара в доме престарелых находились более 100 человек.