В Иране над мечетью подняли красный флаг мести (видео)

Флаг обозначает желание отомстить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум подняли красный флаг мести после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Соответствующее видео, на которое обратил внимание ливанский телеканал Al-Manar, было размещено на YouTube в пятницу, 3 января.

Как отмечается в материале, флаг обозначает желание отомстить за убийство Сулеймани и других погибших во время американского удара. Его поднимали под пение верующих, в котором они обращались к Аллаху.

Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

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В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана.

Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть".

Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии.

Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.