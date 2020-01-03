В МИД России прокомментировали убийство иранского генерала

По сообщениям СМИ, ликвидированный США иранский генерал Сулеймани неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным.

Гибель генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке

Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел, сообщает ТАСС.

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В МИД России агентству заявили, что рассматривают убийство Сулеймани как авантюрный шаг. В ведомстве также выразили соболезнования иранскому народу в связи с гибелью главы «Аль-Кудс». «Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января по аэропорту в Багдаде был нанесен авиаудар по меньшей мере тремя ракетами. В результате убиты восемь человек, среди них Касем Сулеймани - руководитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», совершавший военные и тайные операции за пределами Ирана. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби».

По сообщениям СМИ, ликвидированный США иранский генерал Сулеймани неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным.