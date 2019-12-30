Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Ранее Байден отказался давать показания.

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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В воскресенье, 29 декабря, кандидат от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать. Напомним, ранее он отказался давать показания. Свое решение он объяснял тем, что "нет юридических оснований" для того, чтобы направлять ему повестку свидетельствовать, и его показания помогут президенту Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий".

Как сообщал УНИАН, Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.