В России отныне можно без суда запрещать "нежелательные" иностранные организации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства, может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

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Признание «нежелательной» грозит неправительственной организации (НПО) запретом на создание структурных подразделений натерритории РФ, на распространение информационных материалов, в том числе через СМИ, а также на осуществление в России собственных проектов.

Согласно закону, решение о признании нежелательной деятельности в РФ иностранной или международной неправительственной организации принимают генпрокурор или его заместители по согласованию с МИД России. Отмена такого решения осуществляется в аналогичном порядке. Перечень «нежелательных» иностранных или международных неправительственных организаций будет вести и публиковать Минъюст России.

Присвоение организации статуса «нежелательной» приведет к замораживанию ее активов в России: финансовые организации прекратят операции с денежными средствами и другим имуществом этой организации, сообщив об этом в Росфинмониторинг, который в свою очередь уведомит Генеральную прокуратуру и Минъюст России.

«Нежелательной» организации будет запрещено работать в России, ее структурные подразделения будут закрыты, а распространение ее информационных материалов запрещено.

В федеральный Кодекс об административных правонарушениях вводится статья об ответственности «нежелательной» организации, продолжившей работу, несмотря на запрет, и ее сотрудников. Это будет караться штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Для руководителя продолжившей работу «нежелательной» организации вводится уголовная ответственность: от штрафа (от 300 тысяч до 500 тысяч рублей) до 6 лет лишения свободы. При этом если руководитель добровольно прекратил участие в работе «нежелательной» организации, то от уголовной ответственности он будет освобожден. Аналогичная уголовная ответственность вводится для сотрудников «нежелательных» организаций, если они продолжают работу там, несмотря на то, что дважды в течение года привлекались за это к административной ответственности.