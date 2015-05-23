У Путина подозревают, что россиянам хотят открыть глаза на собственную власть
Глава Кремлевской администрации признал, что одной из причин обострившейся кампании против Путина стали события на Донбассе.
Глава администрации Кремля Сергей Иванов заявил, что против президента РФ Владимира Путина ведется "клеветническая кампания", которая "имеет целью дискредитировать власть в России в глазах народа страны".
Об этом Иванов заявил в интервью российскому телеканалу RT, передает ТАСС.
"Я убежден, что все клеветнические заявления в наш адрес преследуют одну и ту же цель: внушить россиянам, что российские правящие круги неправы", - говорит он.
Глава Кремлевской администрации признал, что одной из причин обострившейся кампании против Путина стали события на Донбассе.
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"Они (СМИ - прим. Ред.) недовольны происходящим в Украине, хотя подчеркну, что не мы это начали - мы лишь отреагировали на то, что начала другая сторона. По логике, причина именно в этом", - постарался объяснить Иванов.
Также глава администрации Путина заметил, что речь в статьях известных зарубежных изданий чаще всего идет о коррумпированности окружения президента РФ. Он говорит, что в подобном "отсутствуют доказательства", а каждый, кто приближен к Путину считается "виновным в коррупции, нечистоплотным".