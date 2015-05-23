У Путина подозревают, что россиянам хотят открыть глаза на собственную власть

Глава администрации Кремля Сергей Иванов заявил, что против президента РФ Владимира Путина ведется "клеветническая кампания", которая "имеет целью дискредитировать власть в России в глазах народа страны".

Об этом Иванов заявил в интервью российскому телеканалу RT, передает ТАСС.

"Я убежден, что все клеветнические заявления в наш адрес преследуют одну и ту же цель: внушить россиянам, что российские правящие круги неправы", - говорит он.

Глава Кремлевской администрации признал, что одной из причин обострившейся кампании против Путина стали события на Донбассе.

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"Они (СМИ - прим. Ред.) недовольны происходящим в Украине, хотя подчеркну, что не мы это начали - мы лишь отреагировали на то, что начала другая сторона. По логике, причина именно в этом", - постарался объяснить Иванов.

Также глава администрации Путина заметил, что речь в статьях известных зарубежных изданий чаще всего идет о коррумпированности окружения президента РФ. Он говорит, что в подобном "отсутствуют доказательства", а каждый, кто приближен к Путину считается "виновным в коррупции, нечистоплотным".