Муж Елизаветы II уехал из больницы: впечатляющие фото и видео с истощенным принцем
Муж Елизаветы II принц Филипп покинул больницу утром во вторник, 24 декабря. 98-летний принц Эдинбургский провел в больничных стенах четыре ночи, а к Рождеству решил воссоединиться с семьей. В сеть попали видео и фото, сделанные папарации, которые ждали выписки принца Филиппа.
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Как пишет РБК-Украина со ссылкой на западных СМИ, герцог Эдинбургский отправился в Сандрингем, графство Норфолк. Там, в Сандрингемском дворце, он живет последние два с половиной года, после "выхода на пенсию".
Герцог Эдинбургский присоединится к членам королевской семьи, которые традиционно празднуют рождество в Норфолке.
Фанаты отмечают, что супруг Елизаветы выглядит истощенным и слабым, что не удивительно, ведь в июне 2019 года герцог отметил 98-летие.
Герцог Эдинбургский был госпитализирован 20 декабря. Официальные источники сообщили, что он отправился в больницу "планово" на обследование по совету врача, и ничего страшного не происходит.
В СМИ также сообщается, что супруг королевы Елизаветы II накануне попадания в больницу несколько недель боролся с недугом, похожим на грипп.
Принц Филипп покинул больницу: видео
🎥 NEW: Here is the video from our cameras of 98 year old Prince Philip leaving King Edward VII hospital in central London after his treatment. He was admitted on Friday. He’s now expected to join The Queen and the rest of his family for Christmas at Sandringham. pic.twitter.com/j8s2tStFCg— Chris Ship (@chrisshipitv) December 24, 2019