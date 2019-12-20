Королевское Рождество: герцоги Кембриджские посетят праздничную службу вместе с детьми - СМИ

Также герцогиня Кэтрин и принц Уильям представили свою рождественскую открытку.

В этом году герцог и герцогиня Кембриджские планируют взять с собой на рождественскую службу старших детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Как пишет ТСН со ссылкой на британские СМИ, герцогиня Кэтрин и принц Уильям 25 декабря приедут в Сандрингем в церковь Святой Марии Магдалины вместе с 6-летним принцем Джорджем и 4-летней принцессой Шарлоттой. Дети королевской четы уже достаточно взрослые и могут посещать подобное мероприятие.

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В прошлом году герцог и герцогиня Кембриджские посещали мероприятие сами, детей они оставляли дома с няней. Также на службе присутствовали герцог и герцогиня Сассекские, которые в этом году пропустят мероприятие из-за того, что поехали на праздники в США.

А в 2017 году герцогиня Кэтрин была беременна принцем Луи. На службу они с принцем Уильямом также приезжали вдвоем.

Также герцогиня Кэтрин и принц Уильям представили свою рождественскую открытку.

В этом году на снимке изображены все пятеро: герцогиня Кэтрин, принц Уильям, старший сын принц Джордж, дочь принцесса Шарлотта и младший сын принц Луи. Первыми эту открытку получили кадеты Королевских ВВС, почетным командиром которых является герцогиня Кембриджская. На снимке Кэтрин изображена в простом платье на запах цвета морской волны с мелким цветочным принтом, принц Уильям в голубой рубашке и штанах, он сидит на мотоцикле и держит на руках маленького принца Луи. В корзине трехколесного мотоцикла находятся старшие дети пары – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Фото было сделано летом.

Напомним, большинство членов британской королевской семьи в день Рождества собираются в Сандрингеме вместе с королевой Елизаветой II. Сначала они посещают службу в церкви, после чего праздничный обед с Ее Величеством. В этом году герцог и герцогиня Кембриджские планируют взять с собой на рождественскую службу старших детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту.