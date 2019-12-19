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Стрельба в Москве: есть убитые и пострадавшие

18:28, 19 декабря 2019
Мир
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Сообщается о возобновлении стрельбы / Скриншот

Об этом сообщила спецслужба РФ.

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«Неизвестный открыл стрельбу возле дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавшего нейтрализовали, его личность устанавливается», – говорится в комментарии ФСБ.

В результате стрельбы правоохранители оградили здание ФСБ и запретили выходить из помещений работникам структуры. Изменил маршрут и общественный транспорт российской столицы.

По информации некоторых российских СМИ, погиб не только нападающий, но и сотрудник ФСБ. Сообщается о возобновлении стрельбы.

Напомним, вечером 19 декабря возле московского здания ФСБ на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу.

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Теги: #ФСБ#стрельба#Москва