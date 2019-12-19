Стрельба в Москве: есть убитые и пострадавшие
18:28, 19 декабря 2019Мир
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По информации некоторых российских СМИ, погиб не только нападающий, но и сотрудник ФСБ.
Сообщается о возобновлении стрельбы / Скриншот
Огонь под зданием ФСБ в Москве открыл один человек. Ныне нападающего нейтрализовано.
Об этом сообщила спецслужба РФ.
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«Неизвестный открыл стрельбу возле дома 12 по улице Большая Лубянка, есть пострадавшие. Нападавшего нейтрализовали, его личность устанавливается», – говорится в комментарии ФСБ.
В результате стрельбы правоохранители оградили здание ФСБ и запретили выходить из помещений работникам структуры. Изменил маршрут и общественный транспорт российской столицы.
По информации некоторых российских СМИ, погиб не только нападающий, но и сотрудник ФСБ. Сообщается о возобновлении стрельбы.
Напомним, вечером 19 декабря возле московского здания ФСБ на Кузнецком мосту неизвестный открыл стрельбу.
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