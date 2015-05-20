Ходорковский: Чечня – практически независимая исламская республика

Об этом говорится в статье Михаила Ходорковского «Разобщенная нация Путина», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

"В те напряженные дни в начале марта, когда Владимир Путин исчез из поля зрения общественности, президент России выдал только одно официальное заявление: Он поручил премьер-министру подготовить план нового федерального агентства, которое будет работать в направлении «укрепления единства многонационального народа Российской Федерации", - говорится в статье.

Читайте такжеХодорковский: Путину для сохранения власти нужна заморозка конфликта на Донбассе

По словам, Ходорковского, шаг остался относительно незамеченным, но он поднимает провокационные вопросы.

"Зачем нужно вдруг создавать новый отдел в правительстве, когда финансирование других отделов заморожено или урезано? И почему выбор главы агентства пал на Игоря Баринова, члена парламента и отставного полковника ФСБ с опытом работы в специальных операциях в Чечне и борьбе с терроризмом? Для Кремля Путина, религиозное и этническое многообразие остается тревожным вопросом безопасности. Новое федеральное агентство призвано решить одну из основных проблем эпохи Путина: как слепить единую Россию из такого разнообразного населения, пока Путин реализует свои нео-имперские амбиции по возврату больших участков старого Советского Союза", - пишет Ходорковский.

По его словам, идея нового агентства родилась из растущего осознания того, что страна едина гораздо меньше, чем предполагает название партии Путина, Единая Россия. Фрагментация России, с ее многочисленными этническими, региональными и религиозными различиями, рассматривается Кремлем как растущая угроза.

Среди нерусских в федерации, мусульмане являются самой большой группой, примерно 17 процентов от общей численности населения. Они представляют собой огромную проблему для Кремля в нескольких аспектах, пишет Ходорковский.

"Наиболее беспокойный и жестокий регион – это Северный Кавказ, где мусульманские народы проживают в этнических анклавах и слабо интегрированы в стране, даже если они полностью зависят от финансовых субсидий из Москвы. Во многих отношениях, Чечня – практически независимая исламская республика, где широко распространен шариат. Некоторые соседние республики имеют только видимость принадлежности к федеральной структуре", - говорится в статье.

"Так что же такое сегодня Россия? Нынешние обитатели Кремля нашли свой собственный циничный ответ: Это традиционная автократия в демократическом одеянии, инициатор опасного этнического национализма под предлогом восстановления российского достоинства, и вопиющий экспансионизм старого мира, представленный в виде защиты против сфабрикованных внешних угроз", - подытожил Ходорковский.