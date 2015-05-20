The New York Times: Разобщенная нация Путина

Об этом говорится в статье Михаила Ходорковского «Разобщенная нация Путина», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Шаг остался относительно незамеченным, но он поднимает провокационные вопросы. Зачем нужно вдруг создавать новый отдел в правительстве, когда финансирование других отделов заморожено или урезано? И почему выбор главы агентства пал на Игоря Баринова, члена парламента и отставного полковника ФСБ с опытом работы в специальных операциях в Чечне и борьбе с терроризмом?

Для Кремля Путина, религиозное и этническое многообразие остается тревожным вопросом безопасности. Новое федеральное агентство призвано решить одну из основных проблем эпохи Путина: как слепить единую Россию из такого разнообразного населения, пока Путин реализует свои нео-имперские амбиции по возврату больших участков старого Советского Союза.

Одна из возможных причин выбора Баринова – резонанс из-за убийства российского лидера оппозиции Бориса Немцова, 27 февраля. Многие люди подозревают, что чеченский лидер Рамзан Кадыров, который согласно распространенному мнению, стоит за другими громкими убийствами, затеял все это в знак лояльности Путину. Если это так, то он, вероятно, зашел слишком далеко. Путин, который рассчитывал, что Кадыров будет держать под контролем свой беспокойный регион, теперь может считать его непредсказуемым человеком. Баринов, возможно, лучший кандидат, который сможет держать его под контролем.

Однако, более вероятно, что идея нового агентства родилась из растущего осознания того, что страна едина гораздо меньше, чем предполагает название партии Путина, Единая Россия. Фрагментация России, с ее многочисленными этническими, региональными и религиозными различиями, рассматривается Кремлем как растущая угроза.

Демографические тенденции усугубляют это беспокойство. В России сегодня, 78 процентов людей – этнические русские, а остальные – более 190 меньшинств, большинство из них стремятся сохранить свою самобытность и территориальную целостность своих автономных республик и округов. Усилия Москвы по стимулированию повышения уровня рождаемости среди этнических русских были безрезультатными. К середине века, население России, согласно прогнозам, сократится до 120 млн со 142 миллионов сегодня, ошеломляющее падение. Некоторые исследования прогнозируют, что в РФ будет мусульманское большинство. Хотя эта перспектива может казаться далекой, она лежит в основе российской идентичности и политики Москвы.

Вопросом национальной идентичности интеллигенция и чиновники занимались еще с начала 19 века. Является ли Россия национальным государством, колониальной империей, многонациональным объединением? И кто такой, собственно, русский?

Первое пост-советское правительство, при Борисе Ельцине, пыталось решить эти деликатные вопросы путем сохранения термина «русский» только для этнических русских, в то время как нерусские и русские стали «россиянами», слово, которое подразумевает наиболее общую национальную идентичность для всех граждан Российской Федерации.

Тем не менее, это тонкое разграничение мало что значило для меньшинств. Известные слова, которые Ельцин сказал нерусским: «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Они так и сделали, активно развивали свои языки, историю и культуру. В некоторых местах, например, в Республике Татарстан, нерусские обеспечили себе беспрецедентную степень автономии от Москвы мирным путем, в то время как в Чечне поиски независимости привели к двум войнам.

Путин отменил политику Ельцина и ограничил автономию нерусских республик и районов. Вернулись цензура и самоцензура. Региональная история, которая в 1990-е годы подчеркивала жестокость русского завоевания, вернулась к старой советской утке о «добровольном» подчинении благонамеренной власти Москвы. Кремль щедро финансировал торжества по случаю предполагаемой многовековой дружбы российского и различных нерусских народов.

Но пропаганда не решит проблем. Среди нерусских в федерации, мусульмане являются самой большой группой, примерно 17 процентов от общей численности населения. Они представляют собой огромную проблему для Кремля в нескольких аспектах.

Наиболее беспокойный и жестокий регион – это Северный Кавказ, где мусульманские народы проживают в этнических анклавах и слабо интегрированы в стране, даже если они полностью зависят от финансовых субсидий из Москвы. Во многих отношениях, Чечня – практически независимая исламская республика, где широко распространен шариат. Некоторые соседние республики имеют только видимость принадлежности к федеральной структуре.

Москва немного лучше осуществляет контроль над Средней Волгой, где большая часть мусульманского населения также демонстрирует признаки недовольства. После российской аннексии Крыма в 2014 году, почти 300 000 крымских татар в настоящее время считаются мусульманами России. Но они по-прежнему упорно лояльны к Украине и сопротивляются российским паспортам. Москва преследует их лидеров, но в полной мере осведомлена об их молчаливой солидарности с другими мусульманами России.

Между тем, самая большая проблема находится в пределах Москвы, где проживают более двух миллионов мусульман, в основном рабочие-мигранты. Вполне возможно, что это секрет, который Россия хранит лучше всего, но Москва – город с самым большим мусульманским населением в Европе. Высланные на окраину Москвы и страдающие от хронической нехватки мечетей, мусульмане города в течение многих лет подвергались стереотипам и насилию. Вместе со спадом экономики, заканчивается терпение русских касательно больших кремлевских субсидий нерусским регионам и толерантности к «иностранному» населению в столице.

Несколько геополитических идей, оправдывающих ультра-национализм слились воедино, чтобы сформировать костяк шовинистической идеологии Кремля. Одна из них – это «евразийство», которое ставит Россию в оппозицию к Европе и оправдывает претензии Москвы на бывшие части российской и советской империй на обоих континентах. Другая концепция, известная как «Русский мир», утверждает заботу Москвы и власть над русскоязычным населением, независимо от их национальности. Сторонники обеих теорий поддержали экспансию на бывших советских территориях.

В конце прошлого года, Русская православная церковь официально заявила, что только члены церкви могут считаться русскими и Русский мир – это отдельная цивилизация, основанная на Святой Руси - России, Украине и Беларуси. Путин сейчас заявляет, что русские и украинцы – один народ.

Так что же такое сегодня Россия? Нынешние обитатели Кремля нашли свой собственный циничный ответ: Это традиционная автократия в демократическом одеянии, инициатор опасного этнического национализма под предлогом восстановления российского достоинства, и вопиющий экспансионизм старого мира, представленный в виде защиты против сфабрикованных внешних угроз.