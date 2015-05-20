В Ираке погиб племянник Саддама Хусейна - СМИ

Ибрагим Сабави был старшим сыном брата Саддама Хасана Сабави и вступил в ряды боевиков "Исламского государства".

Ополченцы-шииты обвиняли Сабави в организации нападения на военную базу в Тикрите в июне прошлого года, когда бойцы ИГ убили около 1600 кадетов летного училища, сообщает Русская служба ВВС.

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Позднее в аккаунтах "Исламского государства" в соцсетях появились фотографии и сообщения о жестокой расправе над курсантами.

Отец погибшего Хасан Сабави после падения режима Саддама Хусейна был захвачен американскими войсками и умер от рака в 2013 году.