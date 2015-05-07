США будут готовить сирийских повстанцев для борьбы с ИГИЛ - СМИ

Пентагон в течение недели приступит к подготовке сирийских повстанцев на территории Турции и Иордании. 400 американских военнослужащих уже прибыли в эти страны. Всего США планируют подготавливать около 5 000 сирийцев в год, сообщает ZN.UA по информации CNN.

На данный момент в программу военной подготовки включены не менее 3 000 повстанцев.

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Американское оборонное ведомство планирует обучать сирийских повстанцев обращаться со стрелковым оружием, радиопередатчиками, оказанию медицинской помощи, а также тактике боевых действий. Кроме этого, США обеспечат повстанцев оружием, грузовиками и средствами коммуникации.

После курса военной подготовки, повстанцы смогут защищать населенные пункты Сирии от боевиков ИГИЛ. Однако в Пентагоне опасаются, что некоторые из обученных повстанцев будут воевать против режима Башара Асада в Сирии, что не входит в планы военного ведомства.

В свою очередь, глава Сирийской Национальной Коалиции Халед Ходжа заявил, что повстанцы намерены воевать как с боевиками ИГИЛ, так и с режимом Асада.