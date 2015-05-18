У Индонезии заканчиваются ресурсы для приема мигрантов

Между тем поступают сообщения, что к берегам Индонезии направляются новые суда с мигрантами, передает Би-би-си.

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Ранее Малайзия и Таиланд закрыли свои границы для приема мигрантов, однако Индонезия не смогла полностью заблокировать доступ беженцев.

Власти Малайзии призвали Мьянму взять на себя ответственность за кризис с мигрантами, так как большинство из них являются представителями мусульманского меньшинства Рохинджа, которые жалуются на притеснения со стороны властей.