Журналисты New York Times раскрыли международную сеть по продаже фальшивых дипломов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную в воскресенье в электронной версии газеты New York Times.

Как выяснили журналисты издания, Axact владеет более 370 красочно и правдоподобно оформленными интернет-сайтами, с помощью которых можно купить фальшивое свидетельство об окончании учебного заведения. В "документах" указываются вымышленные университеты и институты, названия которых напоминают существующие в действительности известные вузы.

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Желающие, могут, к примеру, получить "диплом" об окончании Колумбианского университета или Университета Баркли. Расчет мошенников, как отмечается, состоит в том, что обладателей этих "дипломов" могут посчитать выпускниками Колумбийского университета или Калифорнийского университета в Беркли.

По утверждению издания, контроль над всей этой схемой осуществляет компания Axact, базирующаяся в пакистанском городе Карачи и заявляющая, что занимается разработкой программного обеспечения. Ее сотрудники круглосуточно отвечают на звонки по телефонам, номера которых указаны на сайтах, они же и осуществляют продажу "дипломов".

По данным газеты, сотрудники Axact нередко идут на всяческие уловки, чтобы продать фальшивый диплом, в том числе выдают себя за американских чиновников, работающих в образовательной сфере.