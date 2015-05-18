Die Welt: Европа – это крепость, и она должна такой оставаться

Об этом пишет Дирк Шюмер в своей статье «Европа – это крепость, и она должна такой оставаться», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Крепость Европа - почему этому термину приписывают такой негативный оттенок? Почему мы не наблюдаем ничего, кроме утопающих беженцев и непреодолимых заборов? Также, мы можем представлять себе Европу как крепость процветания, справедливости и мира в неопределенном и кровавом мире - пока. Потому что, если сюда приедут все миллионы африканцев и арабов в поисках лучшей жизни, чем в их несостоявшихся государствах, то и у нас в ближайшее время не будет никакого внутреннего мира.

Хотя это звучит как табу, но Европа срочно нуждается в определенных и безопасных границах - в частности, таких, возле которых беженцев будут распознавать и распределять, тех, которым грозит геноцид, как восточным христианам или езидам. Но если люди и дальше будут просачиваться в огромном количестве через открытые внешние границы или на лодках контрабандистов, а затем незаконно оставаться, это никому не поможет.

Если, как сейчас на севере Италии, африканские и арабские мигранты сделают из городских парков лагеря, тогда даже «левые» мэры - как сейчас в Удине в конце дороги из стран Ближнего Востока - громко будут требовать пограничной безопасности. Эта ситуация, в которой у местных политиков больше нет ни места, ни денег для других беженцев, также касается и нас в Германии.

В Европе непроницаемые границы – устаревшее требование, политика организовала только в основных странах Шенгенской зоны открытые переходы и неограниченный въезд. Но с тех пор, как в Люксембурге министры иностранных дел ряда государств-членов ЕС на уютном пароходе на Мозеле подписали Шенгенское соглашение об отмене пограничного контроля, многое в Европе изменилось к худшему.

Не только международная контрабандистская мафия виртуозно и быстро использует все лазейки и оговорки в передвижении внутри Европы. Все больше и больше, европейцам приходится опасаться проникновения исламистских террористов, которые могут быть среди неконтролируемых мигрантов.

Как выглядят границы Европы, которые подвергаются безудержному наплыву мигрантов, можно увидеть в африканском анклаве Испании Сеута или на болгарско-турецкой границе. В Сеуте специальные ограждения высотой с четырехэтажный дом блокируют переход от Марокко - и до сих пор ежедневно на них взбираются отчаянные чернокожие африканцы.

И болгарские власти гордятся своим забором высокой безопасности длиной в 30 км, который с помощью всяких технических усовершенствований, типа тепловых камер и датчиков движения, предотвращает бесконтрольный приток из стран Ближнего Востока в самую бедную страну ЕС.

Только посредством дотошных проверок на дорожных контрольно-пропускных пунктах, по словам болгарского правительства, можно осуществить конституционную политику при въезде в страну – а не посредством мафиозного массового побега через поле. И испанское правительство практически постоянно ведет переговоры со своими коллегами из Марокко, чтобы Североафриканское королевство не пропускало мигрантов из Западной Африки на свою территорию.

Возврат внутренних границ в ЕС

Кто считает эту европейскую политику «крепости» циничной, должен просто посмотреть на ситуацию на побережье Ливии, где сотни тысяч людей потеряли все в раздираемой войной стране, где были изнасилованы женщины, где деньги перевешивают жизни людей, потому что только здесь, на берегах Европы люди надеялись на возможно фатальную поездку. Просто потому, что здесь в течение многих лет терпят бесконтрольную миграцию через Лампедузу и Сицилию, которую организовали преступники, люди решились на путь в этом аду.

Если Европе не удастся обезопасить свои внешние границы, старые внутренние границы вернутся сами по себе. Уже сейчас такие страны, как Дания, все чаще пользуются своим правом на разрешение в порядке исключения, чтобы контролировать пересечение границы и не впускать людей без документов.

В Великобритании предвыборная кампания также заметно определялась призраком массовой иммиграции беженцев на Британские острова. Политики и партии, которые обещали установить границу и защищать ее, ввиду сотен тысяч беженцев, стремительно набирали популярность.

Кто сегодня призывает уничтожить крепость Европу и дальше бредит об открытых внешних границах, в скором времени получит совершенную противоположность: Европу, полную лагерей для беженцев, с ревниво охраняемыми внутренними границы и людей, которых бессистемно депортируют из одного государства в другое.

Недавнее предложение ЕС, справедливо распределять признанных беженцев по всему Союзу, поступило слишком поздно, но оно все еще правильное. Когда много лет назад пограничные государства Мальта, Испания, Италия и Греция подписывали документ о том, что все беженцы должны оставаться в той стране, в которую приехали, их представители, по-видимому, спали.

Как выглядит солидарная Европа, в которой грекам и итальянцам приходится брать на себя 90 процентов страданий беженцев? И можно ли обвинять слабые правительства этих стран, когда они позволяют мигрантам переселяться на север и даже по возможности покупают им билеты?

«Великое переселение», из Африки и стран Ближнего Востока, которое еще много лет назад предсказывал богатой Европе Ганс-Магнус Энценсбергер, теперь действительно началось. Против выхода к Средиземному морю и отчаянного наплыва политика, касающаяся беженцев и границ, бессильна; это может проверить каждый гражданин в своем районе.

Без контроля будет хаос

Почему же именно средиземноморская скала Лампедуза, в чьих водах акулы живут, питаясь человеческой плотью, остается входными воротами в Лондон, Франкфурт или Амстердам? Почему власти не могут положить конец беспорядочной миграции, как в Австралии, они сначала спасают людей с этих лодок, чтобы потом отправить их обратно?

Если Европа и дальше будет позволять беженцам селиться во все новых трущобах, тогда у нас будет такая же ситуация, как в Милане, где в настоящее время вокзал превращается в африканский лагерь.

Незаконная и неконтролируемая иммиграция не является правом человека, а неизбежно ведет к необъявленной гражданской войне - как в разбитых Афинах, где уже давно под носом полиции фашистские банды ведут ночную борьбу с африканскими торговцами наркотиками и арабскими бездомными. Урок из таких ситуаций: Европа без границ повергнет континент в хаос.