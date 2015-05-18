Бывший участник ИРА поделился опытом перехода от вооруженной к политической борьбе
Бывший участник североирландской ИРА, ныне третий номер политической партии "Шинн Фейн" Раймонд МакКартни является убежденным сторонником политических методов борьбы за выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства.
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
"В Ирландии в какой-то момент люди осознали, что продолжение вооруженного конфликта только множит пережитую ими боль в кратной степени – а процесс мирного урегулирования, напротив, дает возможность прекратить насилие, снижает градус ненависти. Поняли, что за продолжение вооруженной борьбы каждая семья платит собственной болью. И мы старались распространить это понимание как можно шире, донести до каждого, кто, так или иначе, был причастен к этому конфликту или вовлечен в него", - рассказал МакКартни, как могут мстящие за близких люди сесть за стол переговоров.
По его словам, наступил момент, когда большинство людей уверились в том, что процесс мирного урегулирования позволит, наконец, прекратить этот конфликт и избежать нового.
"Люди ожидали, что мирный процесс прекратит тяжелые утраты для семей, потерявших своих близких. А месть к тому времени уже утратила смысл. Те, кто был движим местью, почувствовали, что своими действиями только множат эти потери. Что мирный процесс труден – но это лучший путь.
Ощущение необходимости примирения было сильным, потому что мы уже знали, что означает конфликт: новые смерти, новые ранения и увечья, новые заключенные в тюрьмах. Это не та жизнь, которой должны жить люди. Это было всеобщее мнение, которое слышалось отовсюду", - рассказал МакКартни.
Читайте такжеПобедить Путина можно только единством - бывший моджахедУкраинскую ситуацию он прокомментировал очень острожно, поскольку мало о ней знает.
"Я не могу сказать, что осведомлен о вашей ситуации. Знаю только то, что пишет пресса. Но, думаю, люди в Украине, вовлеченные в этот конфликт, однажды должны остановиться и сказать себе, что вечно это продолжаться не может. И попробовать найти другие способы решения проблемы", - считает МакКартни.
Справка. Раймонд Маккартни стал членом ИРА после Кровавого воскресенья 1972 года, когда британская армия расстреляла демонстрацию в североирландском городе Дерри.
В 1979 году он был осужден за убийство полицейского, участие в незаконной вооруженной группе и подготовку теракта.
Позже Раймонд МакКартни вошел в число участников знаменитой голодовки 1981-го, когда ирландцы, отбывавшие наказание в британских тюрьмах, таким образом протестовали против жестокого обращения и требовали признать их политическими заключенными. Сам Раймонд голодал 53 дня.
По мотивам этих событий в 2008 году был снят нашумевший в Британии фильм "Голод".
Раймонд вышел на свободу только в 1994 году и сразу же стал одним из самых активным участников мирных переговоров между британским правительством и ИРА.