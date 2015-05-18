Бывший участник ИРА поделился опытом перехода от вооруженной к политической борьбе

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"В Ирландии в какой-то момент люди осознали, что продолжение вооруженного конфликта только множит пережитую ими боль в кратной степени – а процесс мирного урегулирования, напротив, дает возможность прекратить насилие, снижает градус ненависти. Поняли, что за продолжение вооруженной борьбы каждая семья платит собственной болью. И мы старались распространить это понимание как можно шире, донести до каждого, кто, так или иначе, был причастен к этому конфликту или вовлечен в него", - рассказал МакКартни, как могут мстящие за близких люди сесть за стол переговоров.

По его словам, наступил момент, когда большинство людей уверились в том, что процесс мирного урегулирования позволит, наконец, прекратить этот конфликт и избежать нового.

"Люди ожидали, что мирный процесс прекратит тяжелые утраты для семей, потерявших своих близких. А месть к тому времени уже утратила смысл. Те, кто был движим местью, почувствовали, что своими действиями только множат эти потери. Что мирный процесс труден – но это лучший путь.

Ощущение необходимости примирения было сильным, потому что мы уже знали, что означает конфликт: новые смерти, новые ранения и увечья, новые заключенные в тюрьмах. Это не та жизнь, которой должны жить люди. Это было всеобщее мнение, которое слышалось отовсюду", - рассказал МакКартни.

Читайте такжеПобедить Путина можно только единством - бывший моджахедУкраинскую ситуацию он прокомментировал очень острожно, поскольку мало о ней знает.

"Я не могу сказать, что осведомлен о вашей ситуации. Знаю только то, что пишет пресса. Но, думаю, люди в Украине, вовлеченные в этот конфликт, однажды должны остановиться и сказать себе, что вечно это продолжаться не может. И попробовать найти другие способы решения проблемы", - считает МакКартни.

Справка. Раймонд Маккартни стал членом ИРА после Кровавого воскресенья 1972 года, когда британская армия расстреляла демонстрацию в североирландском городе Дерри.

В 1979 году он был осужден за убийство полицейского, участие в незаконной вооруженной группе и подготовку теракта.

Позже Раймонд МакКартни вошел в число участников знаменитой голодовки 1981-го, когда ирландцы, отбывавшие наказание в британских тюрьмах, таким образом протестовали против жестокого обращения и требовали признать их политическими заключенными. Сам Раймонд голодал 53 дня.

По мотивам этих событий в 2008 году был снят нашумевший в Британии фильм "Голод".

Раймонд вышел на свободу только в 1994 году и сразу же стал одним из самых активным участников мирных переговоров между британским правительством и ИРА.