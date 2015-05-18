В США разбился во время прыжка легендарный экстремал Дин Поттер

Об этом сегодня, 18 мая, сообщает сайт CNN.

Согласно сообщению, тела 43-летнего Поттера и его 29-летнего напарника Грэхема Ханта нашли на территории Национального парка Йосемити в воскресенье, 17 мая, примерно в полдень.

Читайте такжеВ США разбился туристический космолет компании Брэнсона: один пилот погиб, второй - в тяжелом состоянииОб их исчезновении сообщили в полицию друзья в субботу вечером, рассказал Скотт Гедиман, представитель парка.

По данным издания, экстремалы прыгнули со свеса Тафт Пойнт, высота которого составляет 3 500 футов (более километра). Причины неудачи прыжка пока неизвестны.

Дин Поттер известен как мастер экстремальних видов альпинизма, хайлайнер (прогулки по протянутой на большой высоте веревке), бейс-джампер (прыжки со специальным парашютом с высотных объектов).