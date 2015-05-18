В США разбился во время прыжка легендарный экстремал Дин Поттер
В США погиб Дин Поттер, известный в мире экстремальный альпинист, бейс-джампер и хайлайнер.
Об этом сегодня, 18 мая, сообщает сайт CNN.
Согласно сообщению, тела 43-летнего Поттера и его 29-летнего напарника Грэхема Ханта нашли на территории Национального парка Йосемити в воскресенье, 17 мая, примерно в полдень.
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First ever FreeBASE #solo. I innovated this new form of #rock #climbing in 2008 on the North Buttress of the #Eiger in #Switzerland. This concept of turning dying into #flying is a metaphor for my basic life principle... Quite often there is a way to change the worse things we have going on into the best things which become our strengths. Photo by my mentor and #mastermind Beat Kammerlander. @Fiveten_Official @AdidasOutdoor @StrideHealth @MetoliusClimbing @Goalzero @Guayaki #FlyFee #FlySafe #Freedom
По данным издания, экстремалы прыгнули со свеса Тафт Пойнт, высота которого составляет 3 500 футов (более километра). Причины неудачи прыжка пока неизвестны.
Дин Поттер известен как мастер экстремальних видов альпинизма, хайлайнер (прогулки по протянутой на большой высоте веревке), бейс-джампер (прыжки со специальным парашютом с высотных объектов).