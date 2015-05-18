Призывник-пацифист подал на Россию в Европейский суд, требуя альтернативной службы

Сергей Холкин из Мурманска отказался идти в армию из-за конфликта на востоке Украины, сообщает КоммерсантЪ.

Жалоба "Холкин против России" подана в ЕСПЧ сотрудниками правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" в Международный день призывника 15 мая.

Согласно материалам, поступившим в ЕСПЧ, Холкин принял решение добиваться права прохождения АГС в сентябре 2014 года. Поводом для отказа от военной службы, утверждает сам Холкин, послужили события на востоке Украины. В военном комиссариате Мурманска заявитель попросил предоставить ему возможность исполнить конституционный долг в рамках АГС, однако специально созванная комиссия решила, что его пацифистские взгляды не противоречат военной службе, так как не являются достаточно крепкими.

Читайте такжеРоссийские военнослужащие из пограничного с Украиной округа отработали захват зданийВ военном комиссариате посчитали, что господин Холкин не является убежденным пацифистом, так как он сам же сообщил, что эти взгляды сформировались лишь минувшим летом — при просмотре новостей из Донбасса. К такому же выводу пришли и мурманские суды различных инстанций. Как говорится в жалобе, эти действия российских властей заявитель считает нарушением ст. 9 Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право на свободу взглядов.