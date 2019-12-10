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Появились подробности смерти бывшего мэра Москвы Лужкова

11:50, 10 декабря 2019
Мир
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Лужков умер 10 декабря / фото УНИАН

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после него начались осложнения. Лужков не смог выйти из состояния наркоза.

"По словам источников в окружении Юрия Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе с супругой Еленой Батуриной. Сама Батурина сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на эту плановую операцию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря. Ему было 83 года.

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Теги: #Юрий Лужков