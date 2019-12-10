По данным СМИ, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене, где ему должны были проводить операцию на сердце.

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении Лужкова.

Читайте такжеСМИ сообщили о клинической смерти Лужкова, его представитель опровергает всю экстренность ситуации

"Юрий Михайлович скончался на 84-м году жизни. Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу", - рассказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене, где ему должны были проводить операцию на сердце.

В декабре 1996 года по инициативе Лужкова Совет Федерации признал Севастополь частью территории России и квалифицировал действия руководства Украины по её отторжению как противоречащие международному праву.

В мае 2008 года после заявлений Лужкова о необходимости возвращения Севастополя России политик был объявлен персоной нон грата в Украине.

В июне 2010 года Виктор Янукович сообщил Лужкову о том, что ему снова разрешен въезд на территорию Украины.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.