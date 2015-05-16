Папа Римский назвал «ангелом мира» лидера признанного Ватиканом Палестинского государства
22:51, 16 мая 2015Мир
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Папа Франциск подарил Аббасу медальон и пояснил, что на нем изображен ангел мира, «который разрушает плохой дух войны».
Ватикан признал государство Палестина / cbc.ca
Папа Франциск назвал палестинского президента Махмуда Аббаса «ангелом мира» во время встречи в Ватикане, сообщает Радио Свобода.
Папа Римский сделал комплимент 16 мая во время традиционного обмена подарками в конце официальной аудиенции в Апостольском дворце.
Он подарил Аббасу медальон и пояснил, что на нем изображен ангел мира, «который разрушает плохой дух войны».
Читайте такжеВатикан официально признал Палестину государством - The TimeПапа Франциск сказал, что, по его мнению, подарок уместен, поскольку «Вы – ангел мира».
На днях Ватикан завершил переговоры с палестинскими должностными лицами о заключении договора, в котором будет признавать палестинское государство.
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