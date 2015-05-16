Папа Римский назвал «ангелом мира» лидера признанного Ватиканом Палестинского государства

Папа Франциск назвал палестинского президента Махмуда Аббаса «ангелом мира» во время встречи в Ватикане, сообщает Радио Свобода.

Папа Римский сделал комплимент 16 мая во время традиционного обмена подарками в конце официальной аудиенции в Апостольском дворце.

Он подарил Аббасу медальон и пояснил, что на нем изображен ангел мира, «который разрушает плохой дух войны».

Читайте такжеВатикан официально признал Палестину государством - The TimeПапа Франциск сказал, что, по его мнению, подарок уместен, поскольку «Вы – ангел мира».

На днях Ватикан завершил переговоры с палестинскими должностными лицами о заключении договора, в котором будет признавать палестинское государство.